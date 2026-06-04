В России может подорожать шоколад
Эксперты заявляют, что подорожание может случиться из-за кризиса на Ближнем Востоке. Индонезийские экономисты предупреждают о росте цен на какао — из-за расходов на перевозку, страхование и топливо производители могут столкнуться с удорожанием импортного сырья, которое остается одним из ключевых компонентов шоколадной продукции.
В России может подорожать шоколад. Об этом сообщает «Лента. ру».
Эксперты заявляют, что подорожание может случиться из-за кризиса на Ближнем Востоке.
Индонезийские экономисты предупреждают о росте цен на какао — из-за расходов на перевозку, страхование и топливо производители могут столкнуться с удорожанием импортного сырья, которое остается одним из ключевых компонентов шоколадной продукции.