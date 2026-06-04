В двухэтажном доме в Рязанской области случился пожар
Информация о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Чермные Кадомского округа поступила 3 июня в 17:35. В тушении участвовали четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет.
В двухэтажном доме в Рязанской области случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Чермные Кадомского округа поступила 3 июня в 17:35. В тушении участвовали четыре человека, две спецмашины.
Площадь пожара составила один квадратный метр.
Пострадавших нет.