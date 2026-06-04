В двухэтажном доме в Рязанской области случился пожар

Информация о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Чермные Кадомского округа поступила 3 июня в 17:35. В тушении участвовали четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет.

В двухэтажном доме в Рязанской области случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Чермные Кадомского округа поступила 3 июня в 17:35. В тушении участвовали четыре человека, две спецмашины.

Площадь пожара составила один квадратный метр.

Пострадавших нет.