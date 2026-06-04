В центре Скопина появились интерактивные пилоны с QR-кодами

В Скопине вдоль малого пешеходного туристического маршрута установили шесть пилонов, посвященных истории города и его знаковым местам. На информационных стендах можно узнать об истории Красной площади, храмов и купеческих торговых рядов, Рыковского приюта и реального училища, городского парка, художника Петра Боклевского, народных традициях Скопинского округа и банкире Иване Рыкове, которого называют «Мавроди XIX века». На каждом объекте размещен QR-код, по которому можно посмотреть короткие художественные видеосюжеты об истории города.

В Скопине вдоль малого пешеходного туристического маршрута установили шесть пилонов, посвященных истории города и его знаковым местам. Об этом пишет ИД «Пресса».

На информационных стендах можно узнать об истории Красной площади, храмов и купеческих торговых рядов, Рыковского приюта и реального училища, городского парка, художника Петра Боклевского, народных традициях Скопинского округа и банкире Иване Рыкове, которого называют «Мавроди XIX века».

Особенностью пилонов стали встроенные гончарные фрески, напоминающие о знаменитом скопинском промысле. Кроме того, на каждом объекте размещен QR-код, по которому можно посмотреть короткие художественные видеосюжеты об истории города.

Проект реализовали Центр поддержки предпринимательства Скопина и Центр градостроительного развития Рязанской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его создании также участвовали Скопинское историческое общество, краеведческий музей и молодежный театр «Предел».