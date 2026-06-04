Уголовное дело экс-губернатора Николая Любимова рассмотрят в Рязани

Согласно карточке дела, Любимова обвинили в трех эпизодах получения взятки по статье 290 части 6 УК РФ, а также в легализации денежных средств в особо крупном размере. Дата судебного заседания еще не назначена. Напомним, Николая Любимова задержали зимой 2024 года в здании Следственного комитета в Москве. На время расследования он содержался в московском СИЗО. Его обвинили в получении взяток, сумма которых составляет более 270 миллионов рублей.

Уголовное дело бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова рассмотрят в Рязани. Соответствующая информация появилась в картотеке Советского районного суда.

Согласно карточке дела, Любимова обвинили в трех эпизодах получения взятки по статье 290 части 6 УК РФ, а также в легализации денежных средств в особо крупном размере. Дата судебного заседания еще не назначена.

Напомним, Николая Любимова задержали зимой 2024 года в здании Следственного комитета в Москве. На время расследования он содержался в московском СИЗО.

Его обвинили в получении взяток, сумма которых составляет более 270 миллионов рублей. По данным следствия, Любимов получил деньги за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство, а также содействие в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования.

Подробнее о деле бывшего главы региона Николая Любимова можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.