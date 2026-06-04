У жителя Рязанской области конфисковали мотоцикл за повторную пьяную езду

Установлено, что мужчина, ранее привлеченный к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, вновь сел за руль мотоцикла пьяным. Полицейские поймали водителя. Транспортное средство изъяли. Сапожковский райсуд признал жителя районного центра виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Мужчине назначили 320 часов обязательных работ. Также его лишили водительских прав на два с половиной года.