Стало известно о погибшем в серьезном ДТП в Рязани

ДТП произошло 3 июня, примерно в 17:15, на 498-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани. Столкнулись автомобиль ВИС под управлением 51-летнего жителя Рязанского района и фура «Донг Фенг». За рулем последней был 30-летний мужчина. Водитель автомобиля ВИС от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

Стало известно о погибшем в серьезном ДТП в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 3 июня, примерно в 17:15, на 498-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани.

Столкнулись автомобиль ВИС под управлением 51-летнего жителя Рязанского района и фура «Донг Фенг». За рулем последней был 30-летний мужчина.

Водитель автомобиля ВИС от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее появилось видео с места ДТП.