Сотрудники ФСБ поймали в Рязанской области участника преступной группы

Установлено, что житель Москвы 2002 года рождения приехал в Рязанскую область, чтобы приобрести партию наркотиков. Информацию о том, где хранятся запрещенные вещества, предназначенные для распространения, злоумышленник получил через Telegram от неустановленного участника преступной группы. Жителя Москвы задержали с поличным в Рыбновском районе. Из незаконного оборота изъята партия наркотического средства производного N-метилэфедрона общей массой около 1 кг. Следственное отделение регионального УФСБ завело уголовное дело.

Сотрудники УФСБ по региону поймали в Рыбновском районе участника межрегиональной преступной группы по сбыту наркотиков. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе управления.

Установлено, что житель Москвы 2002 года рождения приехал в Рязанскую область, чтобы приобрести партию наркотиков. Информацию о том, где хранятся запрещенные вещества, предназначенные для распространения, злоумышленник получил через Telegram от неустановленного участника преступной группы.

Жителя Москвы задержали с поличным в Рыбновском районе. Из незаконного оборота изъята партия наркотического средства производного N-метилэфедрона общей массой около 1 кг.

Следственное отделение регионального УФСБ завело уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Злоумышленнику грозит от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления.