Силуанов считает, что правительство не перегнуло палку с налогами

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов заявил, что несмотря на повышение налоговой нагрузки, экономика страны продолжает развиваться без значительных торможений. «Налоги растут, были риски, что мы можем перегнуть палку, но не перегнули», — отметил он. Силуанов подчеркнул, что Россия достигла полной финансовой самостоятельности и больше не зависит от внешних кредиторов и иностранных инвестиций. Все ключевые финансовые решения теперь принимаются внутри страны. Министр также сообщил, что реальные доходы россиян за последние три года увеличились более чем на 24%.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов заявил, что несмотря на повышение налоговой нагрузки, экономика страны продолжает развиваться без значительных торможений. Об этом пишет РБК.

«Налоги растут, были риски, что мы можем перегнуть палку, но не перегнули», — отметил он.

Силуанов подчеркнул, что Россия достигла полной финансовой самостоятельности и больше не зависит от внешних кредиторов и иностранных инвестиций. Все ключевые финансовые решения теперь принимаются внутри страны.

Министр также сообщил, что реальные доходы россиян за последние три года увеличились более чем на 24%.