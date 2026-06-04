Рязанцу пришлось выплатить 250 000 рублей по алиментам, чтобы выехать за границу
Рязанец погасил долг по алиментам после ограничения выезда за границу. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Рязанской области. Судебные приставы добились выполнения решения суда, заставив мужчину выплатить более 250 тысяч рублей на содержание своих детей. Отмечается, что долг накапливался долгое время, и только после введения мер принуждения должник нашел средства для погашения задолженности. Теперь деньги уже поступили бывшей супруге.
Ограничение выезда за границу заставило рязанца погасить долг по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Рязанской области.
Судебные приставы добились выполнения решения суда, заставив мужчину выплатить более 250 тысяч рублей на содержание своих детей.
Отмечается, что долг накапливался долгое время, и только после введения мер принуждения должник нашел средства для погашения задолженности.
Теперь деньги уже поступили бывшей супруге.
В ведомстве напомнили, что уклонение от алиментов не избавит от обязанности их уплаты.