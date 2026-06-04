Рязанцев возмутило состояние плитки возле фонтанов в центре города

Жители Рязани пожаловались на состояние фонтанов на площади Ленина. Пост появился в соцсетях. По словам автора публикации, плитка возле фонтанов выглядит загрязненной и нуждается в уборке. «Ну что за позор. Центр города, площадь Ленина! Неужели нельзя помыть плитку у фонтанов?» — написал рязанец.