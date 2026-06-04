Рязанцев предупредили о надвигающейся грозе
В ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области местами ожидается гроза. Также в отдельных районах возможен град. Согласно прогнозу, при грозе северо-западный ветер усилится до 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 4 июня.
Рязанцев предупредили о непогоде. Метеопредупреждение разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
В ближайшие 1-2 часа на территории Рязанской области местами ожидается гроза. Также в отдельных районах возможен град.
Согласно прогнозу, при грозе северо-западный ветер усилится до 12-17 м/с.
Непогода сохранится до конца суток 4 июня.