Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Восток». Как отметили в Минобороны, Украина потеряла на данном направлении до 430 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.