Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области
Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Восток». Как отметили в Минобороны, Украина потеряла на данном направлении до 430 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области. Об этом 4 июня сообщили в Минобороны.
Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки российских войск «Восток».
Как отметили в Минобороны, Украина потеряла на данном направлении до 430 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.