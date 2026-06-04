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Почта России возобновила доставку посылок из США
Почта России возобновила доставку посылок из США. Почтовые операторы двух стран в конце мая восстановили почтовый импорт в РФ, который был приостановлен в 2022 году. Первая партия отправлений уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны с использованием действующих логистических маршрутов. Как отметили в Почте России, направление традиционно пользовалось высоким спросом. До приостановки поставок объем почтового импорта из США превышал 50 тонн в месяц. В основном россияне заказывали одежду, обувь, электронику и биологически активные добавки.

Почта России возобновила доставку посылок из США. Почтовые операторы двух стран в конце мая восстановили почтовый импорт в РФ, который был приостановлен в 2022 году, сообщили в пресс-службе компании.

Первая партия отправлений уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны с использованием действующих логистических маршрутов.

Как отметили в Почте России, направление традиционно пользовалось высоким спросом. До приостановки поставок объем почтового импорта из США превышал 50 тонн в месяц. В основном россияне заказывали одежду, обувь, электронику и биологически активные добавки.

США также остаются одним из крупнейших направлений для международных отправлений из России. В 2024—2025 годах страна занимала первое место по объему экспортной почты. В 2025 году на нее приходилось около 20% всех экспортных отправлений.

Сейчас Почта России доставляет корреспонденцию и посылки в 163 страны мира.

Фото: пресс-служба Почты России.