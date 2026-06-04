Павел Малков: соглашение с компанией «Газпром нефть» укрепит позиции рязанских предприятий

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках ПМЭФ-2026 подписал соглашение с компанией «Газпром нефть», направленное на расширение поставок высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел в регион. Детали совместной реализации документа глава региона обсудил на рабочей встрече с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым. Об этом сообщили на сайте правительства Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках ПМЭФ-2026 подписал соглашение с компанией «Газпром нефть», направленное на расширение поставок высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел в регион. Детали совместной реализации документа глава региона обсудил на рабочей встрече с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым. Об этом сообщили на сайте правительства Рязанской области.

В рамках сотрудничества компания предоставит свыше 1000 наименований высокотехнологичной продукции для предприятий промышленного производства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпроизводителей и транспортной отрасли. Рецептуры масел «Газпром нефти» разработаны с учетом климатических особенностей российских регионов и эксплуатационных характеристик всех видов автомобильной техники и промышленного оборудования.

Отдельным направлением сотрудничества станет проведение образовательных семинаров и курсов повышения квалификации технических специалистов промышленных предприятий Рязанской области, где эксперты «Газпром нефти» представят уникальные решения комплексного обслуживания сложного промышленного оборудования.

Губернатор Павел Малков отметил, что предприятия Рязанской области различных отраслей уже активно пользуются продукцией «Газпром нефти». «Соглашение укрепит позиции рязанских предприятий. Продукция „Газпром нефти“ — это современные отечественные решения, которые помогают обеспечивать стабильную работу техники и оборудования», — подчеркнул он.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков сказал: «Газпром нефть» имеет многолетний опыт разработки и выпуска высококачественных масел, как автомобильных, так и индустриальных, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Также в портфеле нашей компании есть уникальные сервисные решения предиктивной аналитики, продлевающие эксплуатационный срок автомобильной техники и оборудования. Уверен, что наши решения помогут многим предприятиям региона повысить эффективность своей работы".

В церемонии подписания соглашения приняли участие Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, и. о. председателя комитета инвестиций и туризма Мария Лазарева.