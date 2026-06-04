Опубликован прогноз погоды на 5 июня в Рязанской области
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах прогнозируют грозу. Ночью и утром регион накроет туман. Ветер будет северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 8…13°С, днем — 21…26°С.
Опубликован прогноз погоды на 5 июня в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах прогнозируют грозу. Ночью и утром регион накроет туман.
Ветер будет северной четверти, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8…13°С, днем — 21…26°С.
Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.