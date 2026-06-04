Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
24°
Птн, 05
23°
Сбт, 06
21°
ЦБ USD 73.34 0.78 04/06
ЦБ EUR 85.12 0.51 04/06
Нал. USD 76.00 / 75.75 04/06 13:20
Нал. EUR 89.71 / 90.30 04/06 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
Вчера 15:09
557
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 374
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
789
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 540
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Облсуд конфисковал за подкуп у рязанца имущество на 8,8 млн, деньги и автомобили
Облсуд отменил приговор Железнодорожного райсуда, который признал местного жителя виновным в мошенничестве. Гособвинитель не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционное представление. Суд рассмотрел его и вынес новое решение. Суд установил, что в 2019—2020 годах осужденный, работая начальником отдела на одном из предприятий, получал взятки за помощь в заключении и продлении контрактов на поставку сырья. Теперь он признан виновным в коммерческом подкупе и должен заплатить штраф в размере 5 млн. Кроме того, ему запрещено заниматься закупками в течение 5 лет. Также суд конфисковал у осужденного деньги и имущество на сумму свыше 8,8 млн, включая 145 тысяч рублей, более 3,8 тысячи долларов, два автомобиля и два нежилых помещения.

Рязанский облсуд отменил приговор Железнодорожного райсуда, который признал местного жителя виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гособвинитель не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционное представление. Суд рассмотрел его и вынес новое решение.

Суд установил, что в 2019—2020 годах осужденный, работая начальником отдела на одном из предприятий, получал деньги от коммерческих организаций в виде взяток за помощь в заключении и продлении контрактов на поставку сырья. Теперь он признан виновным в коммерческом подкупе и должен заплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься закупками в течение 5 лет.

Также суд конфисковал у осужденного деньги и имущество на сумму свыше 8,8 миллиона рублей, включая 145 тысяч рублей, более 3,8 тысячи долларов, два автомобиля и два нежилых помещения.