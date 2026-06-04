Облсуд конфисковал за подкуп у рязанца имущество на 8,8 млн, деньги и автомобили

Облсуд отменил приговор Железнодорожного райсуда, который признал местного жителя виновным в мошенничестве. Гособвинитель не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционное представление. Суд рассмотрел его и вынес новое решение. Суд установил, что в 2019—2020 годах осужденный, работая начальником отдела на одном из предприятий, получал взятки за помощь в заключении и продлении контрактов на поставку сырья. Теперь он признан виновным в коммерческом подкупе и должен заплатить штраф в размере 5 млн. Кроме того, ему запрещено заниматься закупками в течение 5 лет. Также суд конфисковал у осужденного деньги и имущество на сумму свыше 8,8 млн, включая 145 тысяч рублей, более 3,8 тысячи долларов, два автомобиля и два нежилых помещения.

Рязанский облсуд отменил приговор Железнодорожного райсуда, который признал местного жителя виновным в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гособвинитель не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционное представление. Суд рассмотрел его и вынес новое решение.

Суд установил, что в 2019—2020 годах осужденный, работая начальником отдела на одном из предприятий, получал деньги от коммерческих организаций в виде взяток за помощь в заключении и продлении контрактов на поставку сырья. Теперь он признан виновным в коммерческом подкупе и должен заплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено заниматься закупками в течение 5 лет.

Также суд конфисковал у осужденного деньги и имущество на сумму свыше 8,8 миллиона рублей, включая 145 тысяч рублей, более 3,8 тысячи долларов, два автомобиля и два нежилых помещения.