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Мошенники под видом девушек начали знакомиться и обмениваться фото с военными
Мошенники начали активно использовать тактику обмана, знакомясь с военнослужащими под видом девушек и предлагая обмениваться фотографиями через якобы безопасные приложения. Об этом сообщили специалисты компании по кибербезопасности F6. Злоумышленники стремятся получить доступ к аккаунтам бойцов в социальных сетях и распространяют вредоносное ПО, которое может заразить десктопные устройства и смартфоны. В ходе атак мошенники используют методы социальной инженерии: под видом девушек они знакомятся с военнослужащими через приложения для знакомств и мессенджеры. В процессе общения «девушки» предлагают перейти по ссылкам, которые ведут к установке шпионского ПО.

Мошенники начали активно использовать тактику обмана, знакомясь с военнослужащими под видом девушек и предлагая обмениваться фотографиями через якобы безопасные приложения. Об этом сообщили специалисты компании по кибербезопасности F6, которые выявили новую хакерскую группу под названием SiribClone, нацеленную на российских военнослужащих.

Злоумышленники стремятся получить доступ к аккаунтам бойцов в социальных сетях и распространяют вредоносное ПО, которое может заразить десктопные устройства и смартфоны. В ходе атак мошенники используют методы социальной инженерии: под видом девушек они знакомятся с военнослужащими через приложения для знакомств и мессенджеры. В процессе общения «девушки» предлагают перейти по ссылкам, которые ведут к установке шпионского ПО.

Специалисты F6 отмечают, что злоумышленники могут выдавать себя за программистов, предлагая протестировать несуществующие приложения, или обещать «безопасный» обмен фотографиями. Установка таких приложений грозит кражей аккаунтов в социальных сетях и другими серьезными последствиями.