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Миронов предложил ввести стипендию для аспирантов в размере МРОТ
В своем обращении Миронов подчеркнул, что текущая государственная академическая стипендия для аспирантов составляет в среднем от 5 до 10 тысяч рублей, что значительно ниже уровня МРОТ и прожиточного минимума. Он отметил, что хотя некоторые аспиранты получают президентские и правительственные стипендии, их количество ограничено. По мнению Миронова, введение единой ежемесячной стипендии позволит повысить престиж аспирантуры и создать социальный лифт для молодых исследователей.

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести единую ежемесячную стипендию для аспирантов очной формы обучения в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет РИА Новости.

В своем обращении Миронов подчеркнул, что текущая государственная академическая стипендия для аспирантов составляет в среднем от 5 до 10 тысяч рублей, что значительно ниже уровня МРОТ и прожиточного минимума. Он отметил, что хотя некоторые аспиранты получают президентские и правительственные стипендии, их количество ограничено.

По мнению Миронова, введение единой ежемесячной стипендии позволит повысить престиж аспирантуры и создать социальный лифт для молодых исследователей. Отмечается, что это даст возможность аспирантам больше времени уделять написанию диссертаций, подготовке научных публикаций и участию в конференциях и стажировках.