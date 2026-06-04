Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для заботы о семьях с детьми

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для предприятий, выплачивающих своим сотрудникам по миллиону рублей при рождении ребенка. Об этом пишет РИА Новости. На сессии ПМЭФ «Золотой стандарт» корпоративной демографии она отметила, что в России уже более 100 компаний, которые осуществляют такие выплаты. «Давайте создадим „клуб миллионеров“, но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а „клуб миллионеров“, тех, кто вот так заботится о семьях. И входной билет в этот клуб — всего миллион рублей на каждого ребенка. Это не так много, но это будет очень символично», — подчеркнула она.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать «клуб миллионеров» для предприятий, выплачивающих своим сотрудникам по миллиону рублей при рождении ребенка. Об этом пишет РИА Новости.

На сессии ПМЭФ «Золотой стандарт» корпоративной демографии она отметила, что в России уже более 100 компаний, которые осуществляют такие выплаты.

«Давайте создадим „клуб миллионеров“, но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а „клуб миллионеров“, тех, кто вот так заботится о семьях. И входной билет в этот клуб — всего миллион рублей на каждого ребенка. Это не так много, но это будет очень символично», — подчеркнула она.

Она также напомнила, что по инициативе президента РФ Владимира Путина такие корпоративные выплаты освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).