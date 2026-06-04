Конгресс США вынес на голосование законопроект о новых санкциях против РФ

Палата представителей Конгресса США одобрила вынесение на голосование законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против России и расширение помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания. По данным СМИ, пакет мер может включать введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из России. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон работает над новыми санкциями и обсуждает их параметры с законодателями. Кроме того, он заявил, что Украина в ближайшее время получит военную помощь в размере 400 млн долларов.

Палата представителей Конгресса США одобрила вынесение на голосование законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против России и расширение помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

За соответствующее решение проголосовали 218 законодателей, против выступили 204. Теперь документ может быть вынесен на рассмотрение в обход спикера Палаты представителей Майка Джонсона и руководства профильных комитетов.

Согласно проекту, предлагается усилить санкционное давление на Россию и закрепить ограничения на долгосрочную перспективу. Также документ содержит положения о военной помощи Украине и другим государствам.

По данным СМИ, пакет мер может включать введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из России.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон работает над новыми санкциями и обсуждает их параметры с законодателями. Кроме того, он заявил, что Украина в ближайшее время получит военную помощь в размере 400 млн долларов.