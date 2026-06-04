Из-за закрытия Крымского моста задержались поезда, идущие через Рязань

Из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются несколько поездов «Таврия», проходящих через Рязань. Опоздание составляет от 2 до 10 часов, сообщается на сайте «Гранд сервис экспресс». По состоянию на 10:00 мск задерживаются составы, следующие в Крым и из Крыма. Пассажиры поездов, задержка которых превышает 4 часа, обеспечиваются питанием и водой. При необходимости помощь можно получить у начальников поездов и проводников.

Из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются несколько поездов «Таврия», проходящих через Рязань. Опоздание составляет от 2 до 10 часов, сообщается на сайте «Гранд сервис экспресс».

По состоянию на 10:00 мск задерживаются составы, следующие в Крым и из Крыма.

В Крым:

№ 025 Минеральные Воды — Симферополь (03.06) — +6 часов

№ 092 Москва — Севастополь (02.06) — +6 часов

№ 463 Москва — Феодосия (02.06) — +7 часов

№ 028 Москва — Симферополь (03.06) — +4,5 часа

№ 179 Санкт-Петербург — Евпатория (02.06) — +4,5 часа

№ 474 Смоленск — Симферополь (02.06) — +2 часа

№ 097 Москва — Симферополь (03.06) — +2 часа

Пассажиры поезда № 316 Адлер — Симферополь отправлением 3 июня доставлены в Симферополь автобусами.

Из Крыма:

№ 078 Симферополь — Санкт-Петербург (03.06) — +7 часов

№ 174 Евпатория — Москва (03.06) — +6 часов

№ 092 Симферополь — Москва (03.06) — +7,5 часа

№ 098 Симферополь — Москва (04.06) — +7,5 часа

№ 076 Симферополь — Омск (04.06) — +7,5 часа

Пассажиры поездов, задержка которых превышает 4 часа, обеспечиваются питанием и водой. При необходимости помощь можно получить у начальников поездов и проводников.