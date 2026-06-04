Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
23°
Птн, 05
22°
Сбт, 06
21°
ЦБ USD 73.34 0.78 04/06
ЦБ EUR 85.12 0.51 04/06
Нал. USD 75.91 / 76.25 04/06 16:45
Нал. EUR 90.36 / 90.30 04/06 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
2 часа назад
317
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
Вчера 15:09
577
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 387
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Из-за закрытия Крымского моста задержались поезда, идущие через Рязань
Из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются несколько поездов «Таврия», проходящих через Рязань. Опоздание составляет от 2 до 10 часов, сообщается на сайте «Гранд сервис экспресс». По состоянию на 10:00 мск задерживаются составы, следующие в Крым и из Крыма. Пассажиры поездов, задержка которых превышает 4 часа, обеспечиваются питанием и водой. При необходимости помощь можно получить у начальников поездов и проводников.

Из-за временного закрытия Крымского моста в пути задерживаются несколько поездов «Таврия», проходящих через Рязань. Опоздание составляет от 2 до 10 часов, сообщается на сайте «Гранд сервис экспресс».

По состоянию на 10:00 мск задерживаются составы, следующие в Крым и из Крыма.

В Крым:

  • № 025 Минеральные Воды — Симферополь (03.06) — +6 часов
  • № 092 Москва — Севастополь (02.06) — +6 часов
  • № 463 Москва — Феодосия (02.06) — +7 часов
  • № 028 Москва — Симферополь (03.06) — +4,5 часа
  • № 179 Санкт-Петербург — Евпатория (02.06) — +4,5 часа
  • № 474 Смоленск — Симферополь (02.06) — +2 часа
  • № 097 Москва — Симферополь (03.06) — +2 часа

Пассажиры поезда № 316 Адлер — Симферополь отправлением 3 июня доставлены в Симферополь автобусами.

Из Крыма:

  • № 078 Симферополь — Санкт-Петербург (03.06) — +7 часов
  • № 174 Евпатория — Москва (03.06) — +6 часов
  • № 092 Симферополь — Москва (03.06) — +7,5 часа
  • № 098 Симферополь — Москва (04.06) — +7,5 часа
  • № 076 Симферополь — Омск (04.06) — +7,5 часа

Пассажиры поездов, задержка которых превышает 4 часа, обеспечиваются питанием и водой. При необходимости помощь можно получить у начальников поездов и проводников.