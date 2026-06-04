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Для рязанцев опубликовали график проверки счетчиков горячей воды в июне
Поверки ожидаются: 4 июня — Октябрьский городок, д. 42; 8 июня — Октябрьский городок, д. 35, 36, 39; 9 июня — Октябрьский городок, д. 40; 10 июня — Октябрьский городок, д. 43; 11 июня — Октябрьский городок, д. 44; 15 июня — Октябрьский городок, д. 46; 16 июня — Октябрьский городок, д. 47; 17 июня — Октябрьский городок, д. 48; 18 июня — Октябрьский городок, д. 49; 22 июня — улица 1-я Красная, д. 28; 23 июня — улица 1-я Красная, д. 26; д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3; 24 июня — улица Старореченская, д. 2 корп. 1; 25 июня — улица Старореченская, д. 2 корп. 2; 29 июня — улица Старореченская, д. 15 корп. 1; 30 июня — улица Старореченская, д. 1 корп. 1.

Для рязанцев опубликовали график контрольных снятий показаний счетчиков ГВС в июне. Об этом сообщили в МУП РМПТС.

Поверки ожидаются:

  • 4 июня — Октябрьский городок, д. 42;
  • 8 июня — Октябрьский городок, д. 35, 36, 39;
  • 9 июня — Октябрьский городок, д. 40;
  • 10 июня — Октябрьский городок, д. 43;
  • 11 июня — Октябрьский городок, д. 44;
  • 15 июня — Октябрьский городок, д. 46;
  • 16 июня — Октябрьский городок, д. 47;
  • 17 июня — Октябрьский городок, д. 48;
  • 18 июня — Октябрьский городок, д. 49;
  • 22 июня — улица 1-я Красная, д. 28;
  • 23 июня — улица 1-я Красная, д. 26; д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3;
  • 24 июня — улица Старореченская, д. 2 корп. 1;
  • 25 июня — улица Старореченская, д. 2 корп. 2;
  • 29 июня — улица Старореченская, д. 15 корп. 1;
  • 30 июня — улица Старореченская, д. 1 корп. 1.

Жителей попросили обеспечить доступ к приборам учета в указанные даты.