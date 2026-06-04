Для рязанцев опубликовали график проверки счетчиков горячей воды в июне

Поверки ожидаются: 4 июня — Октябрьский городок, д. 42; 8 июня — Октябрьский городок, д. 35, 36, 39; 9 июня — Октябрьский городок, д. 40; 10 июня — Октябрьский городок, д. 43; 11 июня — Октябрьский городок, д. 44; 15 июня — Октябрьский городок, д. 46; 16 июня — Октябрьский городок, д. 47; 17 июня — Октябрьский городок, д. 48; 18 июня — Октябрьский городок, д. 49; 22 июня — улица 1-я Красная, д. 28; 23 июня — улица 1-я Красная, д. 26; д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3; 24 июня — улица Старореченская, д. 2 корп. 1; 25 июня — улица Старореченская, д. 2 корп. 2; 29 июня — улица Старореченская, д. 15 корп. 1; 30 июня — улица Старореченская, д. 1 корп. 1.

Для рязанцев опубликовали график контрольных снятий показаний счетчиков ГВС в июне. Об этом сообщили в МУП РМПТС.

Поверки ожидаются:

4 июня — Октябрьский городок, д. 42;

8 июня — Октябрьский городок, д. 35, 36, 39;

9 июня — Октябрьский городок, д. 40;

10 июня — Октябрьский городок, д. 43;

11 июня — Октябрьский городок, д. 44;

15 июня — Октябрьский городок, д. 46;

16 июня — Октябрьский городок, д. 47;

17 июня — Октябрьский городок, д. 48;

18 июня — Октябрьский городок, д. 49;

22 июня — улица 1-я Красная, д. 28;

23 июня — улица 1-я Красная, д. 26; д. 28 корп. 2, д. 28 корп. 3;

24 июня — улица Старореченская, д. 2 корп. 1;

25 июня — улица Старореченская, д. 2 корп. 2;

29 июня — улица Старореченская, д. 15 корп. 1;

30 июня — улица Старореченская, д. 1 корп. 1.

Жителей попросили обеспечить доступ к приборам учета в указанные даты.