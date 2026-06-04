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Число работающих рязанцев до 40 лет за год уменьшилось на 1,1%
В Рязанской области за 2025 год число работников в возрасте до 40 лет сократилось на 2 275 человек. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической службы FinExpertiza, подготовленного на основе статистики Росстата. Снижение составило 1,1%. По этому показателю регион занял 13-е место в рейтинге субъектов РФ. При этом общая численность работающих жителей Рязанской области младше 40 лет в 2025 году составила 206 792 человека.

В Рязанской области за 2025 год число работников в возрасте до 40 лет сократилось на 2 275 человек. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической службы FinExpertiza, подготовленного на основе статистики Росстата.

Снижение составило 1,1%. По этому показателю регион занял 13-е место в рейтинге субъектов РФ. При этом общая численность работающих жителей Рязанской области младше 40 лет в 2025 году составила 206 792 человека.

В целом по стране численность занятых россиян до 40 лет за год сократилась на 785 тыс. человек. Основное снижение пришлось на возрастную группу от 30 до 34 лет, где количество работников уменьшилось почти на 8%.