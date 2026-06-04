«АвтоВАЗ» начнет анализировать реакцию покупателей на ценники автомобилей через ИИ

Отмечается, что в салонах установят камеры с ИИ, который будет определять реакцию потенциальных покупателей на ценник машин. Сообщается, что система уже работает более чем в 200 дилерских центрах и постепенно охватит всю сеть. Алгоритмы анализируют возраст, пол, эмоции и маршрут посетителя по шоуруму, а затем отправляют данные маркетологам для настройки рекламы и сценариев продаж. Также под наблюдение попадут сотрудники. ИИ будет следить за их работой в зале, оценивать реакцию на клиентов, жесты и поведение во время общения.

«АвтоВАЗ» начнет анализировать реакцию покупателей на ценники автомобилей через ИИ. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что в салонах установят камеры с ИИ, который будет определять реакцию потенциальных покупателей на ценник машин. Сообщается, что система уже работает более чем в 200 дилерских центрах и постепенно охватит всю сеть. Алгоритмы анализируют возраст, пол, эмоции и маршрут посетителя по шоуруму, а затем отправляют данные маркетологам для настройки рекламы и сценариев продаж.

Также под наблюдение попадут сотрудники. ИИ будет следить за их работой в зале, оценивать реакцию на клиентов, жесты и поведение во время общения.