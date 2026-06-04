Акционеры производителя мороженого «Русский холодъ» хотят ликвидировать компанию

Как указано в материале, 28 мая принято решение о ликвидации как самого АО «Русский холодъ», так и его актива — АО «Торговый дом «Русский холодъ». По данным «Ъ», причиной могли стать долги на сумму более 12,5 млрд руб. В газете отметили, что местные власти уже получили уведомления от ряда предприятий холдинга об остановке производства и увольнении сотрудников. Кроме того, как пишет ТАСС со ссылкой на данные Федресурса, ООО МФК «Фордевинд» (кредитор) планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом в связи с наличием признаков неплатежеспособности.

Акционеры одного из крупнейших производителей мороженого АО «Русский холодъ» хотят ликвидировать компанию. Об этом сообщило 4 июня ТАСС со ссылкой на Федресурс.

Как указано в материале, 28 мая принято решение о ликвидации как самого АО «Русский холодъ», так и его актива — АО «Торговый дом «Русский холодъ».

По данным « Ъ », причиной могли стать долги на сумму более 12,5 млрд руб. В газете отметили, что местные власти уже получили уведомления от ряда предприятий холдинга об остановке производства и увольнении сотрудников.

Кроме того, как пишет ТАСС со ссылкой на данные Федресурса, ООО МФК «Фордевинд» (кредитор) планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании компании банкротом в связи с наличием признаков неплатежеспособности.

В публикации уточнили, что группа компаний «Русский холодъ» зарегистрирована в Алтайском крае, является одним из крупнейших производителей мороженого.