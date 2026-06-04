А что в кино? «Убить Билла: Кровавое дело целиком», «Дени и Мэни. В кино!» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.