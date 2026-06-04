А что в кино? «Убить Билла: Кровавое дело целиком», «Дени и Мэни. В кино!» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Криминальный боевик «Убить Билла: Кровавое дело целиком» (США). Полная версия культовой дилогии Квентина Тарантино. Беременную наёмную убийцу по кличке Чёрная Мамба расстреливают на собственной свадьбе, но, выйдя из четырёхлетней комы, она начинает безжалостно мстить всем членам банды Билла, оставляя его самого напоследок.
Фильм ужасов «Закулисье реальности» (США). Неудачливый продавец мебели находит в подвале своего магазина портал в другое измерение и оказывается в бесконечном лабиринте жёлтых коридоров, где время и пространство не подчиняются логике, а за каждым углом скрывается нечто жуткое.
Семейная комедия «Дени и Мэни. В кино!» (Россия). Лабрадор Дени получает крупный рекламный контракт и впервые расстаётся со своим другом — котом Мэни, но, погрузившись в мир шоу-бизнеса, постепенно понимает, что никакой успех не заменит семью и искренность.
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