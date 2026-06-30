Жителю Рязанской области через суд вернут похищенные мошенником 600 тысяч рублей

Сказано, что в июне 2025 года неустановленное лицо написало мужчине в мессенджер и обманным путем похитило 600 тысяч рублей. Потерпевший, следуя указаниям мошенника, перевел деньги на банковскую карту жителя Красноярского края. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с ответчика средств. Требования удовлетворены.

Жителю асовского округа через суд вернут похищенные мошенником 600 тысяч рублей. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Сказано, что в июне 2025 года неустановленное лицо написало мужчине в мессенджер и обманным путем похитило 600 тысяч рублей. Потерпевший, следуя указаниям мошенника, перевел деньги на банковскую карту жителя Красноярского края.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с ответчика средств. Требования удовлетворены.