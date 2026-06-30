Жительница Рязанской области незаконно получала «чернобыльские» выплаты

Как установили полицейские, 42-летняя женщина в январе 2024 года фиктивно зарегистрировалась в населенном пункте, находящемся в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. С того момента она получала соцвыплаты. При этом женщина жила в другом населенном пункте округа и не имела права на получение компенсации. Злоумышленница незаконно получила 23 360 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».

Жительница Старожиловского округа незаконно получала «чернобыльские» выплаты. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как установили полицейские, 42-летняя женщина в январе 2024 года фиктивно зарегистрировалась в населенном пункте, находящемся в зоне с льготным социально-экономическим статусом вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. С того момента она получала соцвыплаты.

При этом женщина жила в другом населенном пункте округа и не имела права на компенсацию. Злоумышленница незаконно получила 23 360 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Проводится дознание.