Водители такси в России стали реже выходить на линию из-за ситуации с топливом

Как сообщили участники рынка, отток водителей ускорился на 20% по сравнению с предыдущими месяцами. Генеральный директор таксопарка F1rst Дмитрий Назаров отметил, что у них в парке более 2 тысяч автомобилей, и многие водители теперь избегают дальних маршрутов и заказов в центр города, опасаясь остаться без топлива. Из-за этого россияне стали меньше тратить на такси, несмотря на общий рост расходов на другие услуги. По данным сервиса «Сбер Индекс», расходы россиян на такси и каршеринг снизились на 3% в то время как общие траты на товары и услуги увеличились на 7,9%. Если ситуация не изменится, ожидается дальнейшее сокращение числа водителей и снижение рентабельности перевозчиков.