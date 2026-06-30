Водители такси в России стали реже выходить на линию из-за ситуации с топливом

Водители такси в России стали реже выходить на линию из-за нехватки топлива. Об этом пишет «Ъ».
Как сообщили участники рынка, отток водителей ускорился на 20% по сравнению с предыдущими месяцами.
Генеральный директор таксопарка F1rst Дмитрий Назаров отметил, что у них в парке более 2 тысяч автомобилей, и многие водители теперь избегают дальних маршрутов и заказов в центр города, опасаясь остаться без топлива.
Проблемы с топливом начались в конце мая, и сейчас в некоторых регионах, например, в Краснодаре и Крыму, много автозаправочных станций не работают. В некоторых областях власти ввели ограничения на продажу топлива.
Из-за этого россияне стали меньше тратить на такси, несмотря на общий рост расходов на другие услуги. По данным сервиса «Сбер Индекс», расходы россиян на такси и каршеринг снизились на 3% в то время как общие траты на товары и услуги увеличились на 7,9%.
Эксперты отмечают, что топливный дефицит негативно сказывается на рынке такси, поскольку водители зависят от доступности АЗС. В условиях нехватки топлива таксопарки рекомендуют заправляться в ночное время или рано утром, когда очередей меньше. Если ситуация не изменится, ожидается дальнейшее сокращение числа водителей и снижение рентабельности перевозчиков.
Ранее сообщалось, что Правительство РФ может разрешить выпуск бензина вплоть до «Евро-2» до 2027 года.