Правительство РФ может разрешить выпуск бензина вплоть до «Евро-2» до 2027 года

Правительство России может разрешить выпуск и продажу бензина и дизельного топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до июля 2027 года. Об этом пишет «Ъ». В бензине будет ограничено содержание метанола до 3%. Также планируется разрешить импорт такого топлива, не требуя соблюдения технических регламентов ЕАЭС. Осенью 2025 года правительство уже разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) производить бензин и дизтопливо с показателями «Евро-3». Это касается заводов, которые имеют специальные лицензии и заключили соглашения о модернизации.

Правительство России может разрешить выпуск и продажу бензина и дизельного топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до июля 2027 года. Об этом пишет « Ъ ».

В бензине будет ограничено содержание метанола до 3%. Также планируется разрешить импорт такого топлива, не требуя соблюдения технических регламентов ЕАЭС.

Осенью 2025 года правительство уже разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) производить бензин и дизтопливо с показателями «Евро-3». Это касается заводов, которые имеют специальные лицензии и заключили соглашения о модернизации.

Сейчас в России действуют строгие нормы для топлива класса «Евро-5», а с 2013 года продажа «Евро-2» была запрещена.

В последние месяцы на рынке наблюдается нехватка топлива и рост цен на АЗС, что связано с сокращением запасов бензина. Президент Владимир Путин сообщил, что мощности заводов работают на пределе, а запасы бензина снизились на 4% по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что смягчение требований может помочь увеличить производство топлива, но этого может быть недостаточно для полного удовлетворения спроса.

Стоит отметить, что использование топлива «Евро-3» в автомобилях, рассчитанных на «Евро-5», может привести к негативным последствиям для двигателей. Хотя однократная заправка не вызывает немедленного повреждения, регулярное использование создает риски.

К основным проблемам относятся:

Образование нагара: высокое содержание серы в «Евро-3» приводит к накоплению нагара, ухудшающего характеристики двигателя и увеличивающего расход топлива.

Скорость деградации катализатора: катализаторы и сажевые фильтры быстрее засоряются, что сокращает их срок службы.

Неисправности датчиков: накопление осадков может привести к сбоям в работе кислородных датчиков и блока управления двигателем, что увеличивает расход топлива.

Снижение качества масла: сернистые соединения ускоряют старение моторного масла, снижая его защитные свойства.

Особенно опасным считается использование «Евро-3» для современных бензиновых двигателей с прямым впрыском и дизельных моторов с системами AdBlue.

Допускается однократная заправка «Евро-3» только в экстренных случаях. Также при использовании «Евро-3» следует чаще менять масло и фильтры, использовать присадки и проводить диагностику. Важно следить за индикаторами неисправностей и расходом топлива.