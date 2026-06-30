В Рязанской области засняли аварию
Об этом сообщили в соцсетях. ДТП произошло в Скопине в понедельник, 29 июня. По словам очевидцев, аварию заметили в микрорайоне Коготково. Отмечается, что на месте работали сотрудники полиции. Судя по кадрам, столкнулись две машины. Возможно, одна съехала с дороги. Подробности пока неизвестны. Информация о пострадавших уточняются.
В Рязанской области случилась авария. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло в Скопине в понедельник, 29 июня. По словам очевидцев, аварию заметили в микрорайоне Коготково. Отмечается, что на месте работали сотрудники полиции.
Судя по кадрам, столкнулись две машины. Возможно, одна съехала с дороги.
Подробности пока неизвестны. Информация о пострадавших уточняются.
Напомним, это не единственное ДТП за этот день в Скопине. До этого там засняли столкновение двух «Седанов».