В Рязанской области пресекли деятельность наркосадовода, изъято 1,6 кг марихуаны

Оперативники провели серию обысков по четырем адресам, связанным с задержанным, и обнаружили специальные боксы для выращивания растений, оборудованные системами освещения и вентиляции. В ходе обысков изъяты емкости с молодыми растениями каннабиса, а также 1,6 килограмма высушенной марихуаны. Кроме того, полицейские нашли более 70 граммов свежесорванной конопли и 8 емкостей с кустами конопли в различных помещениях. В общей сложности из незаконного оборота было выведено 1 килограмм 615 граммов марихуаны и 683 грамма конопли. Задержанный утверждал, что выращивал марихуану для личного употребления, однако его слова проверяются. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Рязанской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России пресекли деятельность 37-летнего мужчины, подозреваемого в культивировании конопли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оперативники провели серию обысков по четырем адресам, связанным с задержанным, и обнаружили специальные боксы для выращивания растений, оборудованные системами освещения и вентиляции.

В ходе обысков изъяты емкости с молодыми растениями каннабиса, а также 1,6 килограмма высушенной марихуаны. Кроме того, полицейские нашли более 70 граммов свежесорванной конопли и 8 емкостей с кустами конопли в различных помещениях. В общей сложности из незаконного оборота было выведено 1 килограмм 615 граммов марихуаны и 683 грамма конопли.

Задержанный утверждал, что выращивал марихуану для личного употребления, однако его слова проверяются. В отношении него возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить до 10 лет лишения свободы.