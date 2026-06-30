В Рязанской области мужчина нашел оружие и обменял его на алкоголь

Инцидент произошел в Сараевском округе. В декабре 2020 года местный житель нашел нарезное огнестрельное оружие и присвоил его себе, не имея разрешения на хранение и ношение. В течение следующего года он хранил его у себя дома. В декабре 2021 года мужчина отдал оружие своему знакомому, получив в качестве вознаграждения алкогольные напитки. Сараевцу грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязанской области мужчина нашел оружие и обменял его на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в Сараевском округе. В декабре 2020 года местный житель нашел нарезное огнестрельное оружие и присвоил его себе, не имея разрешения на хранение и ношение. В течение следующего года он хранил его у себя дома.

В декабре 2021 года мужчина отдал оружие своему знакомому, получив в качестве вознаграждения алкогольные напитки.

Сараевцу грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.