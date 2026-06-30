В Рязанской области ликвидировали лесной пожар

Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». Возгорание в лесной местности на территории региона зафиксировали 29 июня. Его площадь — 0,20 га. Всего, по данным Авиалесоохраны, с начала года в Рязанской области произошло десят лесных пожаров. Их общая площадь составила 16,27 га.