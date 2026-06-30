В Рязанской области ликвидировали лесной пожар
Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». Возгорание в лесной местности на территории региона зафиксировали 29 июня. Его площадь — 0,20 га. Всего, по данным Авиалесоохраны, с начала года в Рязанской области произошло десят лесных пожаров. Их общая площадь составила 16,27 га.
В Рязанской области ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
Возгорание в лесной местности на территории региона зафиксировали 29 июня. Его площадь — 0,20 га.
Всего, по данным Авиалесоохраны, с начала года в Рязанской области произошло десят лесных пожаров. Их общая площадь составила 16,27 га.
Напомним, 25 июня зафиксировали прошлый лесной пожар. Его площадь составила 0,06 га.
Иллюстративное фото.