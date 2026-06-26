В Рязанской области произошёл лесной пожар
Лесной пожар на территории региона зафиксирован 25 июня. Его площадь — 0,06 га. Всего, по данным Авиалесоохраны, с начала года в Рязанской области произошло девять лесных пожаров. Их общая площадь составила 16,07 га.
В Рязанской области произошёл лесной пожар. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».
Лесной пожар на территории региона зафиксирован 25 июня. Его площадь — 0,06 га.
Всего, по данным Авиалесоохраны, с начала года в Рязанской области произошло девять лесных пожаров. Их общая площадь составила 16,07 га.
Иллюстративное фото.