В Рязанской области произошёл лесной пожар

Лесной пожар на территории региона зафиксирован 25 июня. Его площадь — 0,06 га. Всего, по данным Авиалесоохраны, с начала года в Рязанской области произошло девять лесных пожаров. Их общая площадь составила 16,07 га.