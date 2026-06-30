В Рязани разыскивают очевидцев наезда на 18-летнего пешехода

ДТП произошло 24 июня, примерно в 19:15, на 181-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязани. По данным ГАИ, 34-летний местный житель, управляя грузовым автомобилем «ДАФ», наехал на 18-летнего пешехода. Последний с травмами обращался за медпомощью. Всех, кто стал очевидцем ДТП или располагает информацией о случившемся, призвали обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по региону по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1, кабинет 12, или по телефону: 8 (4912) 44-46-08.