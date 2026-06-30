В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах

Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Ресурса не будет до 17:00 по адресам: Боголюбова, 123 (Компрессор САС), 109 (Ворота и автоматика); проезд Яблочкова, 5 (территория бывшего лампового завода с корпусами, буквами и литерами), 8 г (АвтоШина62), 17 (ТЦ «Клевер»); Радиозаводская, 35 (Управление Рязанского троллейбуса).