В Рязани объявлен сбор средств на лечение 20-летнего студента

Отмечается, что студенту третьего курса Факультета экономики и управления (ФЭСУ) Сергею Сускину диагностировали тяжелое заболевание — острый лимфобластный лейкоз. На лечение необходимо собрать 4 000 000 рублей. Перевести любую сумму можно по ссылке. На данный момент собрано 1 528 669 рублей.

В Рязани объявлен сбор средств на лечение 20-летнего студента РГУ имени С. А. Есенина Сергея Сускина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что студенту третьего курса Факультета экономики и управления (ФЭСУ) Сергею Сускину диагностировали тяжелое заболевание — острый лимфобластный лейкоз.

На лечение необходимо собрать 4 000 000 рублей. Перевести любую сумму можно по ссылке . На данный момент собрано 1 528 669 рублей.

Фото: Екатерина Федорова, благотворительный фонд «свет. дети».