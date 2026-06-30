Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
25°
Срд, 01
28°
Чтв, 02
27°
ЦБ USD 78.27 0.52 01/07
ЦБ EUR 89.27 0.62 01/07
Нал. USD 79.61 / 81.20 30/06 18:15
Нал. EUR 92.16 / 93.59 30/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
3 часа назад
518
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 077
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 196
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 16:56
3 890
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани «Новые люди» дали старт федеральному проекту «Городские решения»
В Рязани партия «Новые люди» объявила о старте нового федерального проекта «Городские решения», связанного с благоустройством городских пространств. Проект охватит 30 регионов страны. Его цель — дать жителям возможность предлагать и вместе с партией реализовывать проекты по благоустройству дворов, скверов и других городских пространств.

В Рязани партия «Новые люди» объявила о старте нового федерального проекта «Городские решения», связанного с благоустройством городских пространств. Проект охватит 30 регионов страны. Его цель — дать жителям возможность предлагать и вместе с партией реализовывать проекты по благоустройству дворов, скверов и других городских пространств.

В Рязани уже состоялось первое заседание комитета, куда вошли активные горожане, специалисты в сфере ЖКХ, ландшафтные дизайнеры и многие другие. На старте участники выбрали территории благоустройства из числа заявок рязанцев, поступивших в реготделении партии. Первым объектом по благоустройству станет территория в микрорайоне Соколовка — вблизи железнодорожной станции «Лесок». Это участок зеленой зоны, где местные жители любят гулять, также это единственная пешеходная дорожка к остановкам городского транспорта, в том числе, железнодорожной станции. В планах расчистить прогулочную зону от сорняков и мелких деревьев, убрать сухие ветки и мусор. Для комфорта жителей установят лавочки с урнами, высадят цветы и новые деревья.

«Городские решения» позволяет не просто преобразовать пространство, сделать его комфортнее, современнее, но и объединиться людям, которые готовы предлагать идеи, собирать единомышленников и вместе менять территорию. Наша задача — помочь этим инициативам пройти путь от замысла до реализации, поделиться успешными практиками других регионов и показать, какие возможности уже существуют. Сильные городские изменения всегда начинаются одинаково: с человека, который однажды решил не пройти мимо— рассказала Руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, руководитель федерального проекта «Городские решения» Дарья Кислицына

В региональном отделении партии отметили, что рязанцы могут присоединиться к обсуждению проекта по Соколовке, предлагать свои идеи, прорабатывать решения с экспертами.

«Приглашаю всех жителей Рязанской области присоединяться! Предлагайте идеи, объединяйтесь с единомышленниками, приходите со своими проектами», — добавила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Анастасия Стеценко.