В Госдуме заявили о зеркальных мерах при запрете со стороны ЕК виз для россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия может ответить зеркальными мерами на возможный полный запрет Еврокомиссии на выдачу туристических виз россиянам. Чепа подчеркнул, что подобные действия со стороны Европы направлены на разрушение экономики России и дестабилизацию политической ситуации. Он отметил, что попытки воздействия на российское общество не приведут к желаемым результатам, а лишь вызовут негативные последствия для самих инициаторов. Также, как сообщает ТАСС, в Еврокомиссии пока не подтверждают подготовку полного запрета на туристические визы из России. ЕК продолжает настаивать на запрете на въезд бывшим участникам СВО на Украине.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия может ответить зеркальными мерами на возможный полный запрет Еврокомиссии на выдачу туристических виз россиянам. Об этом пишет «Абзац».

Чепа подчеркнул, что подобные действия со стороны Европы направлены на разрушение экономики России и дестабилизацию политической ситуации. Он отметил, что попытки воздействия на российское общество не приведут к желаемым результатам, а лишь вызовут негативные последствия для самих инициаторов.

Также, как сообщает ТАСС, в Еврокомиссии пока не подтверждают подготовку полного запрета на туристические визы из России. ЕК продолжает настаивать на запрете на въезд бывшим участникам СВО на Украине.

Ранее «Известия» рассказали, что в ЕС могут ввести полный запрет на выдачу виз российским туристам.