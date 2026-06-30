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«Известия»: в ЕС могут ввести полный запрет на выдачу виз российским туристам
Евросоюз обсуждает возможность введения полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает источник в европейских структурах, передает РИА Новости. Ранее представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте призвали к такому шагу, связывая его с продолжающимся конфликтом на Украине. По словам депутата Европарламента Фернана Картхайзера, цель обсуждаемых визовых ограничений — дестабилизировать российское общество перед выборами в Госдуму, которые состоятся с 18 по 20 сентября этого года.

Евросоюз обсуждает возможность введения полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает источник в европейских структурах, передает РИА Новости.

Ранее представители немецкого правящего блока ХДС/ХСС в Европарламенте призвали к такому шагу, связывая его с продолжающимся конфликтом на Украине. По словам депутата Европарламента Фернана Картхайзера, цель обсуждаемых визовых ограничений — дестабилизировать российское общество перед выборами в Госдуму, которые состоятся с 18 по 20 сентября этого года.

Напомним, что в ноябре 2025 года Еврокомиссия уже объявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России. В то же время в 2025 году страны ЕС выдали более 620 тысяч виз россиянам, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим годом и стало рекордным показателем с начала 2022 года. В Министерстве иностранных дел России ранее назвали ужесточение визовых правил дискриминацией по национальному признаку.