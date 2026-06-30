У жителя Рязанской области конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Установлено, что мужчина без водительского удостоверения вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Его остановили полицейские. Мужчине вынесли приговор по части 1 статьи 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения). Шиловский районный суд назначил виновному 240 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Автомобиль конфискован.