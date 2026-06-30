Трех пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные
Всего за сутки в регионе выявили 18 175 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно. Также выявлено более 10 нарушений со стороны водителей мототранспорта.
Трех пьяных водителей задержали в Рязанской области за выходные. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Всего за сутки в регионе выявили 18 175 нарушений ПДД, в том числе 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. Один водитель сел за руль пьяным повторно.
Также выявлено более 10 нарушений со стороны водителей мототранспорта.