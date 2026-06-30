Суд обязал компенсировать моральный вред ряжскому инвалиду

Прокуратура Ряжского района проверила, как соблюдаются права инвалидов на получение технических средств реабилитации. Выяснилось, что 66-летний мужчина не был обеспечен ими в полном объёме и вынужден был покупать средства за свой счёт. Прокурор подал в суд иск о компенсации морального вреда, и суд удовлетворил его в полном объёме.