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Шестеро рязанцев создали экстремистское сообщество и нападали на приезжих
Суд в Рязанской области вынес приговор шести жителям Рязани за участие в экстремистском сообществе и хулиганство. В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении 4 эпизодов организации экстремистского сообщества и 7 эпизодов хулиганства с применением насилия, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность. Известно, что в 2023 году 18-летний организатор создал группу из знакомых, включая троих несовершеннолетних, для совершения преступлений на почве ненависти. С июня 2023 по март 2024 года они неоднократно нападали на приезжих. Суд назначил организатору 7 лет лишения свободы, троим другим фигурантам — от 2 до 2 лет 8 месяцев, двоим — условное наказание с испытательным сроком 2 года.

Суд в Рязанской области вынес приговор шести жителям Рязани за участие в экстремистском сообществе и хулиганство. Об этом пишет СУ СК по региону.

В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении 4 эпизодов организации экстремистского сообщества и 7 эпизодов хулиганства с применением насилия, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

Известно, что в 2023 году 18-летний организатор создал группу из знакомых, включая троих несовершеннолетних, для совершения преступлений на почве ненависти. С июня 2023 по март 2024 года они неоднократно нападали на приезжих.

Суд назначил организатору 7 лет лишения свободы, троим другим фигурантам — от 2 до 2 лет 8 месяцев, двоим — условное наказание с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.