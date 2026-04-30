В Рязани группа подростков с фашистской идеологией нападала на людей

По данным доклада Уполномоченного по правам ребенка в регоине Анжелики Евдокимовой, в 2025 году подростки совершили 151 преступление — на 42,5% больше, чем годом ранее. Число тяжких и особо тяжких деяний подскочило почти в два раза, с 51 до 96 случаев. В 2025 году зафиксировано 13 случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность — в 2,6 раза больше, чем в 2024 году. Два таких дела уже дошли до суда. В одном из них взрослый с фашистскими взглядами, создал экстремистскую группу и вовлек в нее 4 подростков. Они нападали на людей на улицах Рязани.

Большинство правонарушителей — юноши 16-17 лет: 88 из 113 подростков, совершивших преступления. Почти все школьники или студенты. Чаще всего мотивов преступлений является желание быстро заработать. Чаще всего подростки совершают кражи, грабежи и разбои — почти треть всех случаев. Почти в два раза выросло число преступлений, связанных с наркотиками — с 23 до 45 за год. Увеличилось и количество правонарушений в состоянии алкогольного опьянения — на 70%.

Почти половина преступлений совершается в группе или при участии взрослых. Подростки чаще стали действовать ночью — рост на 29,5% — и в общественных местах. Только на улицах зарегистрировано 40 преступлений — на 48,1% больше, чем в 2024 году. Растет и число повторных нарушений — на 25%.

Также в 2025 году злоумышленники предлагали легкий заработок за простые, на первый взгляд, задания — поджечь что-то, повредить имущество, распространить запрещенные материалы. В 2025 году зафиксировано 13 случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность — в 2,6 раза больше, чем в 2024 году.

В другом случае 16-летний рязанец и 14-летняя девушка за деньги подожгли вышку сотовой связи, а потом пытались поджечь электровозы. Суд приговорил их к 8,5 и 3,5 годам в воспитательной колонии.

Комиссии по делам несовершеннолетних в 2025 году работали с 165 подростками — меньше, чем в предыдущие годы. За год с учета сняли 156 человек, которым удалось помочь. Но при этом выросло число тех, кто стоит на учете в полиции — с 379 в 2024 году до 415 в 2025. Особенно заметно увеличение среди детей до 14 лет — на 17,2%