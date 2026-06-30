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Рязанец шесть лет ездил с поддельными правами и попал в ДТП, ему вынесли приговор
Установлено, что мужчина в декабре 2019 года через интернет приобрел фальшивые водительские права и хранил их, чтобы использовать при управлении автомобилем. В январе 2026 года злоумышленник попал в ДТП. Подделку мужчина предъявил сотрудникам полиции для оформления протокола. Сасовский районный суд признал 29-летнего местного жителя виновным по части 3 статьи 327 УК РФ. Мужчине назначили полгода ограничения свободы.

29-летнего жителя Сасовского округа осудили за использование поддельных водительских прав. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что мужчина в декабре 2019 года через интернет приобрел фальшивые водительские права и хранил их, чтобы использовать при управлении автомобилем.

По данным облпрокуратуры, в январе 2026 года злоумышленник попал в ДТП. Подделку мужчина предъявил сотрудникам полиции для оформления протокола.

Сасовский районный суд признал 29-летнего местного жителя виновным по части 3 статьи 327 УК РФ. Мужчине назначили полгода ограничения свободы.