Рязанец шесть лет ездил с поддельными правами и попал в ДТП, ему вынесли приговор

Установлено, что мужчина в декабре 2019 года через интернет приобрел фальшивые водительские права и хранил их, чтобы использовать при управлении автомобилем. В январе 2026 года злоумышленник попал в ДТП. Подделку мужчина предъявил сотрудникам полиции для оформления протокола. Сасовский районный суд признал 29-летнего местного жителя виновным по части 3 статьи 327 УК РФ. Мужчине назначили полгода ограничения свободы.