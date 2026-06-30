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Рязанец организовал в своем доме прачечную и незаконно потреблял газ
Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» приостановили подачу газа на сетях газоснабжения абоненту, несанкционированно подключившего гладильные паровые катки для оказания коммерческих прачечных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе учреждений. Абонент самостоятельно демонтировал газовое оборудование: котел, плиту и счетчик и напрямую подключился к системе газоснабжения. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере более 165 тысяч рублей. Материалы по самовольному подключению направлены в правоохранительные органы для привлечения мужчины к ответственности.

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» приостановили подачу газа на сетях газоснабжения абоненту, несанкционированно подключившего гладильные паровые катки для оказания коммерческих прачечных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе учреждений.

Абонент самостоятельно демонтировал газовое оборудование: котел, плиту и счетчик и напрямую подключился к системе газоснабжения. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере более 165 тысяч рублей.

Материалы по самовольному подключению направлены в правоохранительные органы для привлечения мужчины к ответственности.