Рязанец организовал в своем доме прачечную и незаконно потреблял газ

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» приостановили подачу газа на сетях газоснабжения абоненту, несанкционированно подключившего гладильные паровые катки для оказания коммерческих прачечных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе учреждений. Абонент самостоятельно демонтировал газовое оборудование: котел, плиту и счетчик и напрямую подключился к системе газоснабжения. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере более 165 тысяч рублей. Материалы по самовольному подключению направлены в правоохранительные органы для привлечения мужчины к ответственности.

Специалисты компаний «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Рязаньгоргаз» приостановили подачу газа на сетях газоснабжения абоненту, несанкционированно подключившего гладильные паровые катки для оказания коммерческих прачечных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе учреждений.

Абонент самостоятельно демонтировал газовое оборудование: котел, плиту и счетчик и напрямую подключился к системе газоснабжения. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере более 165 тысяч рублей.

Материалы по самовольному подключению направлены в правоохранительные органы для привлечения мужчины к ответственности.