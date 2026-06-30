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Рязанцы смогут увидеть пролеты МКС
С 30 июня над Европейской территорией России, в том числе над рязанским регионом, начался сезон видимости пролётов Международной космической станции. Отмечается, что МКС летит в направлении с запада на восток и выглядит как очень яркая звезда. Через все небо она пролетает за 5-6 минут.

Рязанцы смогут увидеть пролеты МКС. Об этом сообщается в соцсетях.

С 30 июня над Европейской территорией России, в том числе над рязанским регионом, начался сезон видимости пролётов Международной космической станции.

Отмечается, что МКС летит в направлении с запада на восток и выглядит как очень яркая звезда. Через все небо она пролетает за 5-6 минут.

Расписание движения станции над Рязанью на ближайшую неделю можно посмотреть по ссылке.