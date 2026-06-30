Россиянам рассказали, что между кремами от солнца с разной степенью защиты почти нет разницы

По словам ученых, цифры SPF («sun protection factor» — солнцезащитный фактор) 15, 30, 50 и 100 — показатель процента блокируемых ультрафиолетовых лучей, вредных для кожи. При этом разница в эффективности SPF 30 и SPF 100 минимальна. «SPF 15 блокирует около 93% лучей, SPF 30 — примерно 97%, SPF 50 — около 98%, а SPF 100 — примерно 99% солнечных UVB-лучей. Как видно из этих цифр, разница между SPF 30 и SPF 100 составляет всего 2%, и ни один крем не обеспечивает стопроцентной защиты», — отметил специалист.